De Ligt si appella alla Juve: “Ha fatto la sua richiesta”

Il difensore olandese potrebbe presto lasciare la Juventus, alla quale ha esplicitato la sua richiesta

I fari sono tutti puntati sul futuro di Matthjis de Ligt alla Juventus. Per certi versi anche più di quanto si stia facendo per le operazioni in entrata come Pogba o Di Maria, per le quali si va verso la chiusura definitiva. Senza un centrale di difesa, i bianconeri dovranno muoversi con attenzione sul mercato e come noto, i principali indiziati restano Bremer e Koulibaly.

Intanto l’olandese appare ormai stufo di voler proseguire la sua avventura in bianconero a tentoni e si sarebbe fatto avanti in modo esplicito per la prima volta da quando il suo nome è stato messo per iscritto nella lista dei partenti. Stando alle osservazioni di Momblano, de Ligt avrebbe lanciato un vero e proprio appello: “Lui vuole che la trattativa con la Juventus e il Chelsea ci sia”. Non lascia scampo a dubbi.

Calciomercato, de Ligt intrigato dal Chelsea

Nelle ultime settimane la linea difensiva del Chelsea è stata smantellata parzialmente, al fine di ricostruirla con nuovi innesti di prim’ordine. La cessione di Rudiger e lo svincolo di Christensen valgono più di mille parole. Ed ora è giunto il tempo di colmare questi vuoti, con Tuchel in prima linea a supportare con indicazioni precise la dirigenza londinese. Matthjis de Ligt sembra ormai stregato dalla possibilità di vestire quella storica maglia blu, ma tutto ha un costo.