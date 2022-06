Il Napoli accelera per il trequartista: colpo a parametro zero

Il Napoli si avvicina al trequartista: contatti avviati con l’agente del calciatore

Il Napoli ha già piazzato due colpi di mercato, Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera. Senza dimenticare il riscatto di Zambo Aguissa dal Fulham.

Manca ancora il nuovo erede di Lorenzo Insigne che è già approdato a Toronto dove presto sarà raggiunto da Criscito. Il Napoli si sta muovendo con cautela sul mercato, dovendo anche tenere a bada la questione caldissima legata a Kalidou Koulibaly. Nelle ultime ore si è fatto sotto anche il Chelsea per il difensore senegalese ma intanto la società azzurra sta sondando il terreno per nuovi obiettivi e uno di questi arriva dalla Spagna. Si tratta di Adnan Januzaj, centrocampista belga di origini albanesi. Attualmente veste la maglia della Real Sociedad ma dal 30 giugno sarà libero di scegliere la sua prossima destinazione, non avendo trovato l’accordo per il rinnovo.

Il Napoli accelera per Januzaj: contatti avviati con l’agente

Secondo fonti spagnole, era ormai quasi certo il trasferimento di Januzaj al Barcellona, ma i problemi finanziari evidenti del club catalano hanno portato ad uno stallo nella trattativa col calciatore classe ’95. Secondo quanto riportato dal sito web spagnolo ‘todofichajes.com’, nella corsa all’ex Manchester United e Borussia Dortmund si è inserito il Napoli che avrebbe già avviato i contatti con il trequartista.

La trattativa tra il Napoli e l’agente di Januzaj è piuttosto avviata e nei prossimi giorni si potrebbe arrivare ad un accordo. Il belga è reduce da una stagione da 5 gol con la maglia della Real Sociedad. Un calciatore che piace a Luciano Spalletti e che presto potrebbe approdare in Italia.