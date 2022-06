Zaniolo-Juventus, la Roma ha già scelto la contropartita

La Juventus continua a monitorare la situazione intorno al talentuoso giocatore della Roma, Nicolò Zaniolo: la strategia

Saranno intense in casa bianconera con possibili colpi annunciati prima del raduno alla Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri. Da Pogba a Di Maria, la Juventus vorrebbe puntellare ancora la rosa in vista degli impegni della prossima stagione.

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Nicolò Zaniolo, talentuoso attaccante italiano, che potrebbe dire addio alla Roma in questa finestra di calciomercato. La sua voglia di trionfare è alta e sarebbe sul punto di pensare anche al cambio di squadra per trovare nuovi stimoli.

Un gol in finale di Conference League ha regalato una gioia immensa ai tifosi giallorossi, ma ora il suo futuro resta in bilico. Dopo un doppio grave infortunio al ginocchio, Zaniolo è tornato a rimettersi in mostra sotto la gestione Mourinho con una stagione altalenante per certi versi. Con l’allenatore portoghese ha ricoperto diverse posizioni in attacco: da esterno a seconda punta per cercare di esaltare tutte le sue caratteristiche.

Calciomercato Juventus, Zaniolo la ciliegina: Zakaria la contropartita

Per l’affare Zaniolo, però, ci sarebbe soltanto un giocatore della Juventus che potrebbe fare al caso della Roma: si tratta del centrocampista svizzero, Denis Zakaria, arrivato a Torino nella sessione invernale di calciomercato. La Juventus lo venderebbe soltanto a cifre elevate e così i discorsi per l’attaccante giallorosso continuano senza sosta per trovare una soluzione adeguata per entrambe le compagini. Il club bianconero è sempre più vicino al doppio colpo Pogba e Di Maria, che potrebbero essere annunciati a breve.