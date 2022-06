La Juventus batte un colpo: fissate le visite mediche

La telenovela tra la Juventus e Di Maria potrebbe essere giunta al termine: possibile chiusura della trattativa in vista

Ormai da settimane va avanti la telenovela tra la Juventus e Angel Di Maria. Le parti sembrano sempre più vicine ma ancora non è arrivata la tanto attesa fumata bianca.

L’argentino non ha nascosto l’interesse della Juventus durante un’intervista a ESPN e nella giornata di ieri la moglie del Fideo ha iniziato a seguire la pagina della Juventus su Instagram. Tanti indizi che presto potrebbero fare una prova. Di Maria è libero di scegliere la sua prossima destinazione e la dirigenza bianconera è in costante contatto col suo entourage. Le parti non sono mai state così vicine come adesso e presto potrebbe arrivare il tanto atteso annuncio.

Di Maria può arrivare a Torino nel fine settimana

Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, Ángel Di María potrebbe arrivare a Torino nel fine settimana per svolgere visite mediche e poi firmare il nuovo contratto. In questo caso potrebbe già essere disponibile per il raduno del 4 luglio, al servizio di Massimiliano Allegri. Si prevede un contratto annuale con opzione per un’altra stagione. Gli ultimi dettagli potrebbero essere definiti nei prossimi giorni.