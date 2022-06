Il Napoli tenta lo sgarbo al Milan: la telenovela continua

Cristiano Giuntoli continua a muoversi sul mercato: questa volta si tenta lo scippo al Milan

Non si placano i movimenti di mercato in casa Napoli, specialmente in un reparto molto delicato com’è quello dei portieri. Con Ospina ormai destinato a lasciare, con ogni probabilità sarà Meret a difendere i pali azzurri nella prossima stagione.

La telenovela legata alla porta del Napoli, però, non vuole cessare. Stando a quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, Giuntoli avrebbe messo nel mirino l’estremo difensore del Milan Ciprian Tatarusanu.

Il portiere romeno classe ’86 quest’anno si è rivelato fondamentale quando chiamato in causa a sostituire Maignan, specialmente nella parata sul rigore a Lautaro Martinez nel Derby. Dopo una carriera con luci e ombre tra Steaua Bucarest, Fiorentina, Nantes e Lione, Tatarusanu ha accettato un ruolo da secondo al Milan, sfruttando spesso e volentieri le occasioni concesse.

Tatarusanu, il Napoli ci prova: la risposta del Milan

Il Napoli starebbe pensando a lui come vice-Meret per la prossima stagione. Il suo contratto è in scadenza nel 2023, ma da quanto filtra difficilmente il Milan vorrà privarsene. La sua professionalità è molto apprezzata da Stefano Pioli, che non ha mai mancato di fargli sentire la sua fiducia, di conseguenza sarebbe strano vederlo andare.

L’alternativa per Giuntoli risponderebbe al nome di Salvatore Sirigu, altro portiere di grande esperienza che potrebbe decidere di scegliere una via con meno pressioni dopo una grande carriera.