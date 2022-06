Soldi e scambio per un titolare del Milan: un affare che manda ko la Juve

I campioni d’Italia del Milan puntano al bis il prossimo anno ma prima si passa attraverso una sessione di calciomercato intensa. I rossoneri dovranno tenere alta la guardia sui propri gioielli

Forti dello scudetto vinto il mese scorso, i rossoneri di Stefano Pioli si stanno godendo il periodo di vacanza per ricaricare le batterie, in attesa di rientrare in campo per provare a replicare quanto di straordinario fatto nell’ultima annata. Il Milan non ha quindi intenzione di fermarsi subito, e attraverso anche la sessione di calciomercato estiva, punta a migliorare l’organico in ogni zona del campo. Prima di tutto però dovrà tenere alta la guardia sui calciatori migliori della rosa, che inevitabilmente possono far gola in giro per l’Europa.

Al di là del fenomenale Leao sono tanti i big che hanno fatto benissimo nell’annata dello scudetto. Tra questi anche l’ottimo Ismael Bennacer, centrocampista algerino capace di dare tempi di gioco ed equilibrio alla squadra, essendo stato peraltro anche di peso in zona offensiva con due gol dal valore inestimabile nella corsa allo scudetto.

Calciomercato Milan, Tuchel attratto da Bennacer: idea di scambio con Jorginho

La società rossonera dovrà stare attenta ad eventuali interessamenti per Bennacer che ha visto crescere anche il proprio valore economico, oltre che le proprie quotazioni in giro per l’Europa. L’algerino classe 1997, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024, può piacere soprattutto in Premier League dove non mancherebbero di certo le risorse economiche per lanciare un assalto.

Nello specifico Bennacer potrebbe far gola a Thomas Tuchel, che ha da ricostruire il suo Chelsea dopo una stagione non propriamente positiva. Il regista ex Empoli ben si sposerebbe nel mezzo della mediana dei ‘Blues’ che per convincere il Milan a cedere il calciatore potrebbero mettere sul piatto oltre ad una parte cash, anche il cartellino di Jorginho, regista che così facendo potrebbe tornare in Italia dopo le tante voci, e che sarebbe comunque perfetto per Pioli. L’italo-brasiliano è stato peraltro lungamente accostato alla Juventus, e potrebbe anche lasciare Londra questa estate. Ad ogni modo il Milan è legato a Bennacer, e dopo gli interessamenti di City e United, oltre che quello potenziale del Chelsea, spara alto intorno ai 50 milioni di euro.