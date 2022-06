Scamacca fa un favore alla Juve: l’intreccio che ribalta l’attacco

Gianluca Scamacca continua ad essere monitorato dalle big d’Europa: pronto l’intreccio anche con la Juventus

Il giovane attaccante del Sassuolo e della Nazionale italiana potrebbe optare per una nuova avventura suggestiva.

Tanti club d’Europa che si sono mossi per chiedere informazioni sul suo conto: anche in Nazionale si è messo in luce non trovando soltanto la via del gol. Gianluca Scamacca sarebbe finito così nel mirino anche dell’Atletico Madrid dopo che anche il PSG lo ha seguito a lungo nelle ultime settimane per rinforzare il reparto offensivo.

La sua valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro con il centravanti del Sassuolo pronto a volare altrove per fare il tanto atteso salto di qualità in una big. L’attaccante romano, classe 1999, piace in particolar modo a Simeone, che vorrebbe rinforzare il reparto offensivo dei colchoneros. In questa stagione Scamacca ha messo a segno ben 16 gol in Serie A attirando gli interessamenti dei maggiori club europei.

Calciomercato Juventus, piomba di nuovo il PSG su Kean

Un intreccio decisivo per il PSG che potrebbe così tornare alla carica per l’attaccante italiano della Juventus, Moise Kean, che vorrebbe essere protagonista nuovamente dopo l’anno da urlo proprio a Parigi. Il suo impiego sotto la gestione di Massimiliano Allegri è stato col contagocce con la sua voglia di rivalsa che è davvero tanta. Il club francese potrebbe pensare a lui per il ruolo di quarta punta dicendo addio così a Mauro Icardi, destinato ad altri lidi. Novità importanti sul fronte calciomercato con la Juventus protagonista indiscussa in ottica futura per cercare di dimenticare le ultime stagioni.