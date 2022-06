La Juventus preme sull’acceleratore: mossa per il post de Ligt

La Juventus è già al lavoro per trovare l’erede di Matthijs de Ligt: accelerata importante per l’obiettivo in Serie A

Il calciomercato della Juventus quest’anno è partito un po’ a rallentatore. I bianconeri infatti ancora non hanno chiuso ufficialmente nessun colpo, così si preparano a dare una sterzata importante a questa sessione.

In particolare in casa Juventus si sta ragionando sul futuro di Matthijs de Ligt, difensore corteggiato da diversi top club europei, che potrebbe essere sacrificato per finanziare i colpi da mettere a segno in questa finestra estiva per i trasferimenti. Il suo erede la Juventus lo avrebbe già trovato in Serie A e adesso sembrerebbe pronta all’accelerata decisiva.

Calciomercato Juventus, Koulibaly erede di de Ligt: accelerata decisiva col Napoli

Matthijs de Ligt potrebbe essere il giocatore da sacrificare in casa Juventus per finanziare il calciomercato estivo. Così i bianconeri sono già al lavoro per decidere chi sarà il suo erede e il profilo giusto sembrerebbe essere quello di Kalidou Koulibaly.

Il centrale senegalese ha il contratto con il Napoli fino al 2023 e fino ad ora non si sarebbe ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo. Così la Juventus sembrerebbe pronta a far partire l’assalto. Infatti, come affermato dal giornalista Luca Momblano a ‘Juventibus’, i bianconeri riterrebbero che il momento di accelerare i contatti con il Napoli per il difensore sia arrivato. Settimana scorsa ci sarebbe stata qualche mossa, ma ora la Juventus sarebbe pronta a contattare direttamente il Napoli. Dunque si potrebbe infiammare a breve l’assalto a Koulibaly da parte della Juventus.