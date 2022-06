Ultimatum Barcellona: la Juventus rimane in agguato

La questione contrattuale di diversi giocatori è ormai al limite e il Barcellona decide di dare l’ultimatum a uno di questo: Juve in agguato

Il 30 giugno si avvicina e tante questioni contrattuali ancora non sono state risolte. Tra tre giorni infatti scadranno i contratti di molti calciatori che ancora non hanno trovato l’accordo per il rinnovo e che dunque si libereranno a parametro zero. Dunque quella del 30 giugno sarà una data decisiva per il calciomercato a livello internazionale.

In casa Barcellona la questione legata ai contratti in scadenza continua a essere spinosa. In particolare fa discutere la situazione legata al futuro di Ousmane Dembele, che è uno dei giocatori che tra tre giorni si potrà liberare a parametro zero. Decisione presa dal club catalano, è arrivato l’ultimatum. La Juventus attende.

Calciomercato Barcellona, Dembele dentro o fuori: arriva l’ultimatum

Il futuro di Ousmane Dembele è stato un vero e proprio caso da un anno a questa parte. Adesso si è però arrivati all’atto finale, con il giocatore e il club catalano che devono prendere una decisione definitiva. Infatti tra tre giorni il contratto del francese scadrà e potrà liberarsi a parametro zero e sulle sue tracce continua a esserci la Juventus.

Secondo quanto riportato da ‘Sport.es’, il Barcellona avrebbe dato l’ultimatum a Dembele, che ha sempre espresso la volontà di rimanere in blaugrana, ma con un ingaggio superiore a quello attuale. I catalani invece non vorrebbero aumentare l’ingaggio del giocatore al momento. Determinante per una decisione finale sarà Xavi, che ritiene che Dembele sia un giocatore importante per la rosa e che se dovesse rimanere non ci sarebbe bisogno di investire su un sostituto. Il Barcellona ora si aspetta di chiudere la questione rinnovo entro un paio di giorni, se così non sarà, il giocatore comunicherà l’addio al club. Così ad approfittarne potrebbe essere la Juventus, che da tempo osserva con interesse Dembele, che sarebbe un grande colpo a parametro zero.