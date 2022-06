Rivoluzione Juventus, pronti altri due colpi a centrocampo

Possibile rivoluzione a centrocampo per la Juventus dopo le cessioni: doppio colpo dopo il ritorno di Pogba

La dirigenza della Juventus, dopo Pogba, è alla svolta anche per Angel Di Maria. L’argentino avrebbe detto sì ed è più vicino ai bianconeri.

“Gli investimenti sono legati alla loro sostenibilità. Anticipare l’acquisto di Vlahovic a gennaio è stato utile in chiave di programmazione. Di sicuro saremo pronti a cogliere le opportunità che si presenteranno”, aveva dichiarato Arrivabene al termine della stagione. L’acquisto di Di Maria sarà funzionale proprio in funzione di Vlahovic e del nuovo tridente che ha in mente Massimiliano Allegri. E sul centrocampo l’ad ha annunciato: “La considerazione che ci sia necessità di rinforzare il centrocampo mi trova d’accordo, ma dovremo essere bravi a trovare il giusto equilibrio tra centrocampo, attacco e difesa. Mercato dei giovani? Servirà anche il corretto bilanciamento tra giocatori giovani e di esperienza, poi se sono giovani italiani meglio e con Miretti ne abbiamo dato dimostrazione”. Dopo Pogba, i rinforzi a centrocampo non sono ancora finiti.

Calciomercato Juve, due colpi per il centrocampo

La Juventus punta ad incassare circa 80 milioni di euro dalle cessioni di Rabiot, Rovella, Mandragora e dei vari Brunori, Vrioni e altri giovani dell’Under 23. Un eventuale tesoretto che potrebbe essere reinvestito per completare il centrocampo dopo il ritorno di Pogba. Due le piste da tenere d’occhio, già circolate nelle ultime settimane, ovvero quelle di Paredes e Fabian Ruiz. Il primo potrebbe lasciare il PSG ed è valutato 20-25 milioni di euro, così come lo spagnolo del Napoli è in bilico in azzurro con un contratto in scadenza nel 2023. La dirigenza bianconera è pronta a rivoluzionare il centrocampo.