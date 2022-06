Un campione d’Europa a prezzo stracciato: la Juve non vede l’ora, irrompe Mourinho

Le due rivali italiane potrebbero contendersi una ghiotta occasione di provenienza Premier League a basso costo, è tutto nelle mani del club

La sua ascesa all’olimpo del calcio inglese è durata forse meno di quanto si sarebbe aspettato. Eppure i risultati raggiunti negli anni con la maglia dei ‘Blues’ sono stati degni di un plauso generale, culminati poi con la vittoria dell’Europeo degli Azzurri di Mancini.

Oggi la nuova proprietà del Chelsea gestita dal magnate americano Todd Boelhy ha intenzione di rimescolare le carte dell’organico a disposizione di Thomas Tuchel. Tanti volti nuovi al netto di numerose partenze, fra cui quella molto probabile di Jorginho. Il trentenne mediano originario di Imbituba, Brasile, sarebbe destinato a fare spazio a Declan Rice – attualmente in forze al West Ham da cui c’è l’intenzione di prelevarlo – oppure al rientrante Conor Gallagher.

Con un contratto che riporta giugno 2023 come data di scadenza non così tanto lontana, Jorginho potrebbe dunque essere messo ufficialmente in vendita entro la fine di questa sessione di mercato ad un prezzo stracciato. All’incirca la metà del suo attuale valore di mercato, per un totale di 20 milioni di euro. A queste condizioni sia Juventus che Roma sarebbero pronte ad affondare il colpo.

Calciomercato, Jorginho ai margini del Chelsea: doppio affondo italiano

Entrambe le compagini del calcio nostrano hanno la necessità di puntellare a dovere il reparto della mediana. Chissà che questa necessità non diventi un urgenza col passare del tempo e l’avvicinarsi della data di chiusura del mercato. Fino ad allora, nel caso in cui non si riuscissero a piazzare due rispettivi colpi, è probabile che Allegri e Mourinho decidano di tenere gli occhi fissi sulla posizione di Jorginho tra le fila del Chelsea.