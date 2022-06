CMWEB | Neymar-Psg, torna il gelo: ‘sogno’ Juve, le piste percorribili

Tra Neymar e il Paris Saint-Germain situazione tesa: in estate può esserci l’addio, le ultime raccolte da Calciomercatoweb.it

Se non è un caso ci manca poco. E non è proprio la prima volta che accade. Sembra tornare un po’ di gelo tra Neymar e il Psg. Nonostante il maxi rinnovo di un anno fa.

Detta senza sottintesi, il club parigino la sua scelta l’ha fatta e il progetto si identifica con Mbappé, quasi ricomprato e strappato in extremis al Real Madrid convinto di averlo in tasca. Quando si tratta di protagonisti nel mondo del calcio, a certi livelli, la convivenza può diventare difficile ed il rischio che accada questo al Psg è molto alto.

Il quadro va un po’ ricostruito mettendo insieme un po’ di elementi, dall’eliminazione cocente in Champions ad opera proprio del Real Madrid, ai fischi che nel successivo impegno di campionato hanno inondato Messi e Neymar. Alle parole di Al Khelaifi, il presidente, che di recente ha fatto riferimenti nemmeno troppo velati a rendimenti attesi al di sopra e registrati al di sotto. Frasi che secondo qualcuno avrebbero suggerito al brasiliano la richiesta di un incontro ravvicinato e di un chiarimento.

Allora bisogna ragionare su un doppio binario: da una parte c’è l’intenzione, ovviamente non urlata ma presente, di provare a capire se fosse possibile mettere in piedi la cessione di Neymar, dall’altra esiste la percezione concreta che vendere Neymar sarebbe un’operazione pazzesca per chi dovesse sobbarcarsela. Ricordiamoci che c’è in piedi un contratto fino al 2027 da 30 milioni netti, roba che possono pensare in pochi e realizzare in pochissimi.

Neymar-Psg, è gelo: la Juve ‘sogna’, Premier vigile

Esistono tuttavia delle piste tutte inglesi. La Premier è il campionato che può mettere in campo le risorse per sostenere l’operazione Neymar. Il Manchester United culla il sogno non da oggi e con Cristiano Ronaldo dato in forte uscita potrebbe provare a ragionare sul brasiliano. Il nuovo Chelsea avrebbe la forza di farlo. E anche il Newcastle potrebbe. Stiamo parlando di disponibilità sulla carta perché bisogna mettere in conto che questa sarebbe un’operazione fatta sapendo che Neymar punta il Mondiale in Qatar e questo significherebbe non averlo per un po’. Se vogliamo scavare in un passato non troppo lontano, anche la Juventus ha sognato Neymar, ma ora per i bianconeri un’operazione così strutturata non sembra proprio ipotizzabile.

Giorgio Alesse