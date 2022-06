Futuro nel Real Madrid in bilico: Guardiola lo ‘scippa’ alla Juventus

Il calciomercato in entrata della Juventus deve ancora sbloccarsi, ma un obiettivo dal Real Madrid potrebbe sfumare per colpa do Guardiola

Una Juventus da rivoluzionare per Massimiliano Allegri e la società bianconera in questa finestra estiva di calciomercato. Serviranno diversi rinforzi per migliorare la rosa per il prossimo anno e costruirne una che possa tornare subito a vincere in Italia e in Europa.

Uno dei reparti con maggiore bisogno di rinforzi nella Juventus sembrerebbe essere il centrocampo, con il futuro di alcuni elementi ancora in bilico. Così la Juventus torna a sognare il grande colpo dal Real Madrid per rimpolpare il centrocampo. Attenzione però a Guardiola, pronto a rovinare tutto.

Calciomercato Juventus, Kroos più lontano: c’è il Manchester City

Il centrocampo della Juventus si prepara a essere rivoluzionato. Nella stagione appena terminata proprio il centrocampo è stato uno dei reparti a dare più problemi, così i bianconeri mentre cercano di piazzare qualche giocatore in uscita, pensano anche ai nuovi acquisti.

Nel mirino juventino c’è da tempo Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid che tra un anno vedrà scadere il proprio contratto e il suo futuro nei ‘Blancos è ancora un’incognita. Secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, sulle tracce del tedesco ci sarebbe anche il Manchester City. Infatti Guardiola vorrebbe portarlo a Manchester per dare geometrie al centrocampo. Attualmente la richiesta del Real Madrid sarebbe di circa 35 milioni, ma potrebbe scendere un po’ il prezzo. Dunque Guardiola potrebbe inserirsi nell’affare e surclassare la Juventus.