Ingaggio indecente: l’addio all’Inter è a un passo

Un top club europeo insiste per il big nerazzurro: la clamorosa proposta sull’ingaggio potrebbe far vacillare il giocatore

All’interno di un mercato che finora l’ha vista grande protagonista – sia a livello di colpi già messi a segno, sia per aver posto le basi per quelli che a breve arriveranno – l’Inter riflette anche sul discorso uscite. Non bastano infatti le trattative sui rientri dai prestiti, che dovrebbero dar fiato alle casse di Viale della Liberazione: le partenze di Pinamonti, Dalbert e Lazaro non possono bastare per riassestare i conti dopo i grandi investimenti di giugno.

Ecco che allora l’occasione fa l’uomo ‘ladro’: in senso metaforico ovviamente. Beppe Marotta ha già fissato il prezzo di uscita di alcuni suoi big, per essere pronto a qualsiasi evenienza e anche per eventualmente ‘giustificare’ il sacrificio tecnico che verrebbe messo in atto. Tolto dal mercato Lautaro Martinez – il tridente dei sogni con Lukaku e Dybala è ancora più che possibile – l’Ad riflette sull’addio di un altro big. Uno per il quale il PSG sta per mettere sul piatto i 70 milioni richiesti dal dirigente. E non solo. Per il gicatore è in arrivo un ingaggio faraonico.

Affare Skriniar, il PSG alza la posta per il giocatore

Secondo quanto riferito stamane da ‘La Gazzetta dello Sport’, le prossime 48 ore potrebbero essere quelle decisive per il passaggio di Milan Skriniar al club di Nasser Al-Khelaifi. Col Chelsea ormai defilato – i Blues avevano sognato di inserire lo slovacco nel possibile affare di Big Rom – i transalpini hanno via libera. Oltretutto, incassato lo sprint vincente del Newcastle per Sven Botman, Luis Campos ha assoluta necessità di mettere a segno un colpo per il reparto arretrato.

Il dirigente del PSG avrebbe messo su piatto un ingaggio da capogiro per l’ex giocatore della Sampdoria: uno stipendio quasi triplo rispetto a quanto percepisce atttualmente in nerazzurro. Il quotidiano riporta i dettagli dell’offerta economica recapitata all’entourage del difensore: 7,7 milioni netti annui più bonus, per un totale realistico di 8 milioni di stipendio annuo. A queste cifre, con l’accordo tra i club sempre più vicino, Skriniar appare destinato a prendere la via di Parigi.