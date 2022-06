Anche Marotta cambia idea, Dybala trema: fuori da tutto

L’affare Inter-Dybala, su cui i nerazzurri stanno lavorando da mesi, potrebbe non essere più prioritario: Marotta ci pensa su

Dopo mesi di indiscrezioni, rumors, smentite, ammissioni e rilanci, l’affare Inter-Paulo Dybala è quasi al punto di partenza. Forse la trattativa sarebbe già stata conclusa se nel frattempo i nerazzurri non si fossero ingolositi dalla possibilità – ormai quasi una certezza – che potesse ritornare ad Appiano Big Rom. Proprio lo sforzo, economico e diplomatico, di Marotta per il centravanti belga avrebbe un po’ raffreddato la pista che porta all’argentino.

Nonostante da più parti si vociferi di una chiusura quasi imminnete dell’affare, l’Inter non considererebbe in questo momento una priorità assoluta l’arrivo di Dybala. Certo, il tridente dei sogni stuzzica la fantasia di tutti in quel della Pinetina, ma anche aver declassato i vari Sanchez, Correa e Dzeko a semplici pedine da cedere per far spazio all’argentino, avrebbe scatenato delle riflessioni. Lo stesso giocatore non ha immediatamente accettato le offerte nerazzurre: l’ultima offerta di un triennale da 6 milioni di euro più bonus è ancora lì sul tavolo.

I dubbi di Dybala e l’Inter che ora nicchia…

Secondo qualcuno i tentennamenti dell’ex Palermo potrebbero non giovare nemmeno al suo futuro, come sottolineato da Claudio Garioni, il giornalista intervenuto a Top Calcio 24: “Dybala negli anni ha un po’ pasticciato con la questione dei procuratori“, ha esordito Garioni. “Per l’Inter, dopo aver preso Lukaku, magari non rappresenta più una priorità. È una situazione tesa, di stallo. Non vorrei che poi, alla fine, si ritrovasse ancora una volta tagliato fuori, bisognoso di trovare un altro club e abbassare le pretese. Arrivare ad una soluzione non mi pare così facile“.

Insomma, attenzione ai colpi di scena. Che non sembrano affatto terminati. Considerando anche il recente interessamento del club meneghino per Hakim Ziyech, in uscita dal Chelsea, non è da escludere che l’Inter possa clamorosamente tirarsi fuori dalla corsa alla Joya. Che a quel punto dovrebbe ‘accontentarsi’ di un’altra destinazione, magari meno prestigiosa.