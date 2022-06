Juve e Inter, svolta da 80 milioni: “È molto vicino”

Il calciomercato estivo è pronto ad infiammarsi: Juventus e Inter, il colpo da 80 milioni è davvero ad un passo

La sessione estiva di calciomercato regalerà importanti novità soprattutto per le grandi squadre italiane. Juventus ed Inter in primis, che monitorano diversi profili per un possibile assalto nelle prossime settimane. Per uno di questi, la cui firma costerà ben 80 milioni di euro, è in arrivo una svolta quasi definitiva.

Secondo quanto riportato da ‘Sport.es’, il mercato del Barcellona sarebbe vicino ad un’importante svolta. Svolta che riguarda la cessione di uno dei big di Xavi, al fine di rimpolpare le casse del club di Laporta che sta vivendo ormai da molti mesi una crisi economica importante.

Saluta il Barcellona: addio scontato

Si tratta di Frenkie de Jong che alla corte del tecnico spagnolo non ha brillato e la sua carriera, con ogni probabilità, proseguirà altrove. Ed il posto giusto può essere il Manchester United: l’edizione odierna del quotidiano iberico parla infatti di un affare molto vicino a chiudersi. Il club inglese ha intenzione di accontentare la richiesta di 80 milioni di euro di base fissa, per il cartellino dell’ex talento dell’Ajax. A volere fortemente il centrocampista è il neo tecnico dei ‘Red Devils’ ten Hag che conosce bene de Jong e spera di vederlo presto a dominare il centrocampo del Manchester United.

Una pessima notizia per Inter e soprattutto Juventus, che corteggiano il calciatore da tempo e dovranno con ogni probabilità alzare bandiera bianca. Frenkie de Jong è chiamato adesso a trovare un accordo economico con il club di Manchester ma non sarà difficile.

Il futuro del 25enne di Arkel, reduce da 46 presenze con 4 reti e 5 assist vincenti con i catalani, sarà dunque in Premier League.