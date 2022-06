Nuova ‘asse’ col Chelsea: Ziyech apripista per il big del Milan

Il Milan riallaccia i contatti per Ziyech, ‘pallino’ di Massara. Il trequartista marocchino è fuori dai piani del Chelsea

Perso Botman, il quale sì è stufato di aspettare dicendo sì al Newcastle, il Milan è tornato sulle tracce di un vecchio amore: Hakim Ziyech. Il trequartista marocchino è un pallino di Massara, che come Maldini dovrebbe (usiamo il condizionale perché la situazione è poco chiara…) rinnovare il contratto in scadenza all’inizio della prossima settimana, e soprattutto è fuori dai piani del Chelsea di Tuchel.

Ziyech ha un contratto fino a giugno 2025 da circa 5 milioni di euro netti, una cifra forse accessibile ai rossoneri. Indiscrezioni provenienti da Oltremanica parlano di una trattativa impostata sul prestito con diritto di riscatto, per complessivi 25 milioni di euro. Va detto che i ‘Blues’ di Todd Boehly, freschi di cessione di Lukaku all’Inter in prestito oneroso, potrebbero usare questo affare per provare ad arrivare a un big della squadra di Pioli. Ovvero Rafael Leao, il cui rinnovo è del tutto in stand-by anche se non soprattutto per via della sua richiesta di 7 milioni.

Calciomercato Milan, Ziyech ‘apre’ a Leao: la possibile offerta del Chelsea

In sintesi, il Chelsea potrebbe offrire 55-60 milioni di euro cash più il 29enne Ziyech per il cartellino del classe ’99 portoghese. Leao sarebbe molto gradito a Tuchel e andrebbe a rinforzare un reparto che, oltre a Lukaku, ‘perderà’ molto probabilmente pure Werner. Il tedesco è stato offerto alla Juventus ell’ambito dell’operazione de Ligt.