Apertura dal PSG: il Milan prova il colpo dopo la beffa

Il Milan continua ad essere attivo sul fronte calciomercato: il club rossonero vuole chiudere nuovi colpi da consegnare a Pioli

Un giro di affari per la compagine rossonera, che potrebbe perdere l’obiettivo fissato a centrocampo: Renato Sanches sarebbe vicinissimo al PSG.

Come svelato dal portale francese “le10sport.com”, il PSG potrebbe preparare l’assalto decisivo al centrocampista portoghese del Lille, seguito a lungo dal Milan, Renato Sanches. Il club parigino avrebbe messo sul piatto 10 milioni di euro con le trattative che proseguono velocemente.

Il Psg sarebbe anche ad un passo da Vitinha con un affare da 40 milioni di euro, mentre il giocatore portoghese si avvicina sempre di più al club parigino. In questo modo lo stesso Psg potrebbe pensare all’addio di Leandro Paredes, offrendolo proprio al Milan, dopo avergli soffiato Renato Sanches. Una sorta di risarcimento in vista delle prossime settimane ricchi di colpi di scena sul fronte calciomercato.

Calciomercato, Paredes verso l’addio al PSG

Paredes potrebbe tornare in Serie A dopo le avventure con Empoli e Roma prima del suo trasferimento al PSG. Protagonista assoluto anche con la Nazionale argentina, il Milan sarebbe sul punto di chiudere un colpo per rinforzare la zona mediana a disposizione di Stefano Pioli, che ha già perso Kessie, senza rinnovare il suo contratto con il club rossonero. L’interesse del PSG per Renato Sanches è reale e potrebbe chiudersi a breve la trattativa. Lo stesso portoghese è molto convinto di sposare il progetto dei parigini tornando alla ribalta dopo qualche anno in chiaroscuro.