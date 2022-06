Pirlo guarda in casa Juventus: doppio colpo dai bianconeri

Andrea Pirlo riparte dalla Turchia e come primi colpi per il calciomercato non poteva che guardare in casa Juventus: due giocatori nel mirino

Dopo aver lasciato la Juventus, di opportunità in Italia per Andrea Pirlo non ce ne sono state. Il tecnico italiano ha così deciso da ripartire dalla Turchia, precisamente dal Fatih Karagmuruk.

Adesso, con il calciomercato pronto ad aprire ufficialmente, Pirlo non poteva che puntare il mirino subito in casa Juventus. Il primo obiettivo per il centrocampo sarebbe Aaron Ramsey, centrocampista in uscita dalla Juventus, ma non sarebbe l’unico.

Calciomercato Juventus, non solo Ramsey: Pirlo punta anche Alex Sandro

La Juventus è pronta a cambiare molto all’interno della sua rosa, cercando di piazzare in primis gli esuberi. A mettere il mirino in casa Juventus sembrerebbe essere Andrea Pirlo, ora in Turchia, che vorrebbe portare con sé alcuni suoi ex giocatori. Oltre a Ramsey, il nome nel taccuino di Pirlo sarebbe Alex Sandro, terzino sinistro della Juventus con contratto in scadenza nel 2023. Questa finestra di mercato potrebbe essere dunque l’ultima per la Juventus per monetizzare l’uscita del brasiliano. Dunque Pirlo guarda subito tra i bianconeri per ripartire in questa nuova esperienza nel campionato turco.