Addio Serie A: Gabriel Jesus resta in Premier

Gabriel Jesus rimarrà solo un miraggio per Juventus e Milan: il brasiliano resta in Premier League

Il calciomercato è molto attivo soprattutto in Serie A ma non mancano i movimenti all’estero, soprattutto in Premier League.

Il più fresco per importanza è stato il trasferimento di Sadio Mané dal Liverpool al Bayern Monaco, viste anche le incertezze sul futuro di Lewandowski. Il Manchester City, invece, ormai da tempo ha ufficializzato l’arrivo di Erling Haaland che, inevitabilmente, chiuderà lo spazio a Gabriel Jesus che già quest’anno spesso non è stato scelto nell’undici titolare da Pep Guardiola. L’attaccante brasiliano ha tante richieste, anche in Serie A, in particolare da Juventus e Milan che lo monitorano ormai da tempo ma senza aver mai tentato un affondo concreto. Adesso, però, per Gabriel Jesus la Serie A è sempre più lontana.

Addio Serie A: Gabriel Jesus a un passo dall’Arsenal

Nel futuro di Gabriel Jesus, salvo clamorosi colpi di scena, ci sarà ancora la Premier League. Come riportato da ‘calciomercato.it’, il centravanti brasiliano è sempre più vicino all’Arsenal. La trattativa tra il City e i ‘Gunners’ viaggia spedita. Il club londinese è pronto a sborsare 45 milioni di sterline per accaparrarsi uno degli attaccanti più talentosi della Premier.

Proprio il Milan nella giornata di ieri ha incontrato gli intermediari, ma la cifra offerta dall’Arsenal è troppo alta rispetto al budget dei rossoneri. Per Gabriel Jesus è pronto un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione e un ruolo da assoluto protagonista all’interno del progetto tecnico dei Gunners.