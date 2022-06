È perfetto per Simeone: super scambio per far tremare il MIlan

Diego Pablo Simeone tiene sempre vivo il legame acceso con la Serie A. Tra i campioni d’Italia del Milan c’è un calciatore che per temperamento incarna perfettamente i dettami dell’argentino, ma i rossoneri non lo cederanno

Annate agli antipodi quelle di Milan e Atletico Madrid. I rossoneri sono tornati sul tetto d’Italia oltre un decennio dopo l’ultima volta, mentre la compagine allenata dal Cholo Simeone è uscita ben presto dalla lotta alla Liga, nonostante si presentasse ai nastri di partenza da campione di Spagna uscente. Ora però è tempo di pensare al calciomercato, con il club meneghino impegnato su più fronti, soprattutto in entrata, in attesa di concludere i primi affari importanti.

L’Atletico Madrid invece ha da resettare quanto accaduto nell’ultima stagione e rimodellare la squadra ad immagine e somiglianza del proprio condottiero, che in panchina è pronto a lanciare nuovamente il guanto di sfida alle big Real Madrid e Barcellona.

Calciomercato Milan, Tonali perfetto per Simeone: idea di scambio ‘impossibile’ con de Paul

Il filo conduttore, che in una eventuale suggestione, andrebbe a legare il Milan e l’Atletico Madrid è proprio quello del calciomercato. Nello specifico nella rosa rossonera c’è un calciatore che per caratteristiche farebbe comodo proprio ai ‘Colchoneros’. Si tratta di Sandro Tonali che per temperamento, forza fisica, garra e consapevolezza acquisita nei propri mezzi sembra un calciatore costruito per Diego Simeone.

Il ‘Cholo’ potrebbe volere la sua corsa in mediana per l’Atletico e potrebbe tentare il Milan con uno scambio alla pari con un calciatore di qualità che in diverse circostanze è stato accostato ai campioni d’Italia: si tratta di Rodrigo de Paul, che al contrario di Tonali si è dimostrato lontano dai canoni del cholismo. Il Milan però non ha alcuna intenzione di lasciar andare il centrocampista classe 2000 esploso quest’anno, che dal canto suo rappresenta il milanismo più puro dopo quanto dimostrato nell’annata dello scudetto. Dal canto suo inoltre anche il ragazzo è legatissimo all’ambiente che ha saputo aspettarlo anche nei momenti difficili.