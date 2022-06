Ritorno di fiamma per la Juventus: l’ultimo ostacolo da superare

Si riaccende una vecchia pista in difesa per la Juventus, ma la trattativa ha un ostacolo

Sistemato o quasi il centrocampo con Pogba, la Juventus vuole rifarsi il look anche in difesa. L’addio di Chiellini ha lasciato un vuoto da colmare a la dirigenza bianconera sta cercando il sostituto ideale dell’ormai ex capitano.

Il nome più caldo è di certo quello di Kalidou Koulibaly, in rotta con il Napoli. Il difensore senegalese continua a non trovare un accordo con De Laurentiis per il futuro e il presidente azzurro potrebbe pensare ad una cessione, ma l’affare è complicato per diverse ragioni.

Per questo motivo sta riprendendo piede la pista che porta a Gabriel dell’Arsenal. Giovane difensore di scuola Lille con il vizio del gol, ha preso in mano la difesa dei Gunners in questa stagione, attirando l’attenzione di numerosi top club che giocano la Champions League.

Gabriel riprende quota, ma c’è il problema contropartite

Anche per l’ottima annata disputata, il prezzo del suo cartellino è schizzato alle stelle. La Juventus, quindi, stava pensando di inserire delle contropartite tecniche per arrivare al classe ’97. Tra i nomi ci sono principalmente giocatori in uscita.

Il primo è Moise Kean, per il quale balla ancora un obbligo di riscatto con l’Everton. I bianconeri puntano ad una cessione dopo le prestazioni negative sotto la guida di Allegri, ma trovare acquirenti adatti non è semplice. L’alternativa è il solito Adrien Rabiot, che piace non poco in Inghilterra. L’Arsenal dal canto suo, però, non sembra mostrare però interesse per nessuno dei giocatori proposti.

Ecco perchè c’è ancora molto da lavorare sul fronte Gabriel per la Juventus. Vedremo nelle prossime settimane se ci saranno sviluppi nell’affare.