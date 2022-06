Summit Pinto-Massara: Zaniolo e non solo, colpo in chiusura

Il General Manager della Roma, Tiago Pinto, ha incontrato il direttore sportivo del Milan, Massara: non solo Zaniolo, affare in chiusura

Si alzano le temperature dell’asse che vede protagoniste Roma e Milan. Quest’oggi, infatti, è andato in scena un summit tra il General Manager dei giallorossi, Tiago Pinto, e il direttore sportivo rossonero, Frederic Massara. Il dirigente della ‘Magica’ in queste ore è presente a Milano anche per altri affari e le parti ne hanno approfittato per discutere di persona di alcuni temi.

Come noto, il ‘Diavolo’ osserva attentamente la situazione incerta riguardante il futuro di Nicolò Zaniolo. L’attaccante dei capitolini è in scadenza giugno 2024 e i Friedkin non ritengono una priorità il suo rinnovo. Ma la valutazione, come noto, è alquanto elevata e si attesta sui 60 milioni di euro. Nell’incontro il discorso in questione è stato solamente accennato ed è emerso la trattativa resti non poco in salita.

Milan, Zaniolo pista complicata: Florenzi in dirittura d’arrivo

Parallelamente, invece, è in chiusura l’operazione Alessandro Florenzi. Il terzino era arrivato alla corte di Pioli la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto. Le sue prestazione hanno convinto i lombardi a comprarlo a titolo definitivo per una cifra intorno ai 2 milioni di euro. Florenzi, dunque, proseguirà l’avventura in rossoneri, che nell’annata da poco terminata gli ha portato uno scudetto per la prima volta in carriera.