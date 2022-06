Big dalla Serie A, Milan e Juventus sempre sullo sfondo

La Lazio respinge un’offerta dall’estero per il top player. Milan e Juventus restano sullo sfondo per il calciatore

Continua a muoversi qualcosa in casa Lazio. Maurizio Sarri sta spingendo per avere più calciatori funzionali al suo progetto, ma si sta lavorando anche sul fronte cessioni.

Stando a quanto riporta ‘Il Messagero’, sarebbe pervenuta un’offerta dal solito Siviglia per Luis Alberto. Monchi avrebbe proposto 16 milioni di euro per il fantasista spagnolo, cifra che Lotito ha immediatamente respinto al mittente. Servirà ben altro per convincere i biancocelesti.

Il centrocampista già da qualche stagione sta alzando un polverone sul suo futuro e la volontà di ritornare in Spagna e al Siviglia sembra evidente. Ci sarebbe anche il benestare di Sarri, che non ha mai visto in lui un calciatore imprescindibile, nonostante ne riconosca l’immenso talento. L’idea del tecnico sarebbe quella di cederlo per raggiungere calciatori più congeniali alle sue idee tattiche.

Luis Alberto, Lotito respinge il Siviglia: Milan e Juventus guardano interessate

A prescindere dal desiderio del calciatore, l’interesse di Milan e Juventus per Luis Alberto non è mai scemato. I rossoneri sono sempre alla ricerca di qualcuno che possa fare la differenza tra le linee, con Brahim Diaz che ha sprecato la possibilità di diventarlo in questa stagione. La Juventus, invece, sta cercando di alzare l’asticella, ma la sensazione è che il prescelto sarà Pogba.

La Lazio, dal canto suo, si sta già guardando intorno. Se dovesse partire Luis Alberto ci sarebbero due nomi pronti per prenderne il posto. Uno di questi è Benjamin Bourigeaud, mezz’ala classe ’94 del Rennes che ha terminato il campionato in doppia-doppia di gol e assist. L’alternativa risponde al nome di Ivan Ilic dell’Hellas Verona, interessantissimo classe 2001 di scuola Manchester City.