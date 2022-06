Ritorno di fiamma per la Juventus: con Kean ne arrivano due dal Psg

Moise Kean vorrebbe cambiare aria con la possibilità di essere inserito in contropartite tecniche: affare con il PSG

Novità assoluta in casa bianconera con il possibile addio di Moise Kean. L’attaccante italiano della Juventus potrebbe dire subito addio per una nuova avventura. Il suo ritorno a Torino non è stato indimenticabile.

Qualche gol importante messo a segno, ma per il resto tanta panchina per l’ex Everton. Ora il suo futuro potrebbe essere altrove con la Juventus pronta alla suggestione Leandro Paredes. Dopo il possibile colpo di Angel Di Maria a parametro zero, proprio dopo il suo addio al PSG, i bianconeri sarebbero sul punto del ritorno di fiamma con l’ex Roma. Uno scambio proprio con Kean sarebbe l’ideale come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”.

Calciomercato Juventus, non solo Paredes: il maxi affare

L’altro profilo interessante per la dirigenza bianconera sarebbe quello di Kurzawa, pronto a cambiare aria visto che ha vissuto una stagione da separato in casa con una sola presenza con i parigini. Idee suggestive di calciomercato che partirà ufficialmente il primo luglio, ma ci sono già diverse trattative molto avanzate. La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per arrivare ad innesti di assoluto valore in vista della prossima stagione. Massimiliano Allegri non vede l’ora di tornare a lavoro per avere a disposizione i migliori giocatori d’Europa e non solo. L’obiettivo è quello di dimenticare in fretta e furia le ultime stagioni tornando protagonisti anche in campo europeo.