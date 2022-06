Firma UFFICIALE, l’addio è una conseguenza: scambio con la Juve

La Juventus è impegnata su diversi fronti in questa sessione di calciomercato imminente. I bianconeri potrebbero lavorare anche al potenziamento della fascia sinistra: idea con uno scambio

Sono ore estremamente calde in casa Juventus dove lavora su tanti fronti in queste settimane per potenziare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Oltre ai soliti altisonanti nomi in particolare tra attacco e centrocampo, con Di Maria e Pogba su tutti, i bianconeri potrebbero metter mano anche alla difesa che potrebbe subire un restying con particolare attenzione alla fascia sinistra. Alex Sandro è infatti reduce da un paio di annate in totale calo di rendimento, e necessità di una rinfrescata.

Il mancino brasiliano ex Porto, titolare per larghi tratti della sua carriera alla Juventus è ben lontano per continuità e forma dal calciatore che qualche stagione fa era tra i migliori mancini tra Italia ed Europa. Quest’anno si è spesso alternato anche col più giovane Luca Pellegrini, ma complessivamente Allegri non ha mai trovato la quadra giusta.

Calciomercato Juventus, a sinistra riecco Estupinan dopo il rinnovo di Pedraza: idea di scambio

La Juventus potrebbe quindi, alle giuste condizioni, anche tornare alla carica su un nuovo terzino sinistro di spinta, che ben possa sposarsi con l’attuale progettualità del club piemontese. Una freccia intrigante potrebbe arrivare dal Villarreal, club peraltro affrontato nella doppia sfida di andata e ritorno agli ottavi di Champions League.

Meno di un mese fa al ‘Sottomarino Giallo’ ha rinnovato ufficialmente Alfonso Pedraza, terzino sinistro iberico che ha allungato il contratto fino al 2026. Questo significa che ci sarà anche nei prossimi anni alternanza e competizione con l’altro mancino presente alla corte di Emery, ovvero Pervis Estupinan. Quest’ultimo potrebbe essere stufo di dover lottare per un posto da titolare in una squadra che peraltro non giocherà neanche la Champions League, e a fronte della giusta proposta potrebbe anche partire. Alla Juve serve il terzino sinistro di spinta, e al netto di un contratto piuttosto lungo di Estupinan, la compagine bianconera potrebbe proporre uno scambio con Daniele Rugani, difensore centrale in uscita da Torino.

Estupinan potrebbe essere affascinato da un’avventura in Serie A con annessa partecipazione Champions, ma appare complesso pensare che il Villarreal si privi di un calciatore come lui in cambio di Rugani, che potrebbe servire tatticamente, ma che ha una valutazione certamente inferiore.