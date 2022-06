PSG-Sanches, la soluzione per il Milan: colpo ‘alla Lukaku’

Il centrocampo del Milan è in fermento col nome designato di Renato Sanches che si complica giorno dopo giorno a causa della concorrenza del PSG. Proprio dal Paris potrebbe arrivare una soluzione

In casa Milan sono giorni intensi e complessi, dai rinnovi dei dirigenti di spicco al mercato che per ora ancora non decolla del tutto. Le idee sembravano chiare a centrocampo con Renato Sanches elemento designato che però rischia di complicarsi sempre di più. Quello che sembrava un affare non troppo lontano da una possibile definizione positiva è ora in bilico in virtù dell’inserimento del Paris Saint Germain. Il PSG infatti prova a fare sul serio per il mediano portoghese, che sarebbe il perfetto erede di Kessie alla corte di Pioli.

Luis Campos, nuovo responsabile del mercato del club transalpino, è una quasi come un “padre calcistico” del calciatore, che potrebbe dunque anche restare in Ligue 1 spostandosi semplicemente da Lille a Parigi. Il Milan però non molla e crede ancora nell’eventuale arrivo dell’ex Bayern Monaco, anche se ad ora gli ostacoli sono indubbiamente maggiori e più complessi da gestire.

Calciomercato Milan, suggestione a centrocampo: Wijnaldum la soluzione a Renato Sanches al PSG

Il Milan però, qualora dovesse saltare Sanches, dovrebbe andare a caccia di un altro centrocampista di qualità, quantità ed inserimento, che possa anche apportare la giusta dose di esperienza internazionale alla rosa di Pioli. Ecco quindi che nel caso in cui il lusitano finisse a Parigi, proprio dal PSG potrebbe anche spuntare una sorta di soluzione.

Idea Georginio Wijnaldum via dalla capitale francese dove ha giocato poco e peraltro senza convincere, con 38 presenze complessive tra campionato e coppe con 3 gol e altrettanti assist e meno di 2000 minuti giocati. Nei momenti importanti, soprattutto in Champions è sempre stato accantonato, ed appare evidente come non sia stato ben inserito nel progetto tecnico di quest’anno. Difficile che l’ex Liverpool, arrivato a parametro zero possa esserlo per il futuro, motivo per cui la cessione potrebbe essere dietro l’angolo. Il contratto è in scadenza 2024 ma l’ingaggio da oltre 9 milioni di euro è decisamente troppo elevato. Con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto e con corposo abbassamento dello stipendio potrebbe diventare però un’ottima soluzione alternativa per il Milan, in una sorta di affare ‘alla Lukaku-Inter’.