Dybala al Milan, c’è la data: così i rossoneri sorpassano l’Inter

Sembrava tutto fatto all’Inter, ma la società nerazzurra è molto concentrata a chiudere il colpo Lukaku. Ora Dybala è senza squadra

In questo modo lo stesso Milan potrebbe fiondarsi sul talentuoso attaccante argentino, che vuole tornare protagonista dopo l’addio alla Juventus. Al momento, però, tutto tace.

La situazione Dybala è in stand by. Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere della Sera” il Milan potrebbe fiondarsi sul giocatore, ma attualmente osserva da lontano. L’ingaggio richiesto dal giocatore argentino è troppo alto per la politica del club rossonero, ma tutti i discorsi sono rinviati a luglio. Se dovesse essere senza squadra sarebbe costretto ad abbassare le sue pretese e allora i rossoneri potrebbe anche pensare di avere la meglio.

Calciomercato Milan, Dybala l’ultima idea suggestiva

Paulo Dybala vorrebbe continuare la sua avventura in Serie A visto che si trova molto bene in Italia. L’attaccante argentino dovrà prendere una decisione in tempi brevi per farsi trovare subito pronto dopo l’esperienza in bianconero. Il suo addio è stato emozionante, ma è arrivata l’ora di voltare pagina per scrivere nuovi capitoli della sua entusiasmante carriera. Con la Juventus avrebbe voluto vincere anche la Champions, ma l’arrivo di Cristiano Ronaldo l’ha oscurato trovando sempre meno giocate da urlo. Il suo futuro potrebbe essere così a Milano: tra Inter e Milan, una sfida per la Joya.