Mourinho e Allegri infuriati: lo scambio è servito

Il calciomercato di Juventus e Roma può vedere un clamoroso doppio ko: tutta colpa dello scambio in Germania

Quella che sta per cominciare, manca poco più di un mese e mezzo, rischia di essere una delle stagioni più combattute degli ultimi anni. Se lo scorso maggio a trionfare è stato il Milan di Pioli, adesso Inter, Juventus, Roma e Napoli non voglio restare a guardare e hanno intenzione di rinforzarsi pesantemente.

Un calciomercato che promette scintille: in casa Napoli, il principale nodo da sciogliere si chiama Fabian Ruiz. Lo spagnolo è reduce da 38 apparizioni complessive stagionali, con 7 reti e 5 assist vincenti. Lo sogna da tempo la Juventus ma, adesso, la situazione può finire per essere stravolta da un club straniero.

Scambio Fabian Ruiz: cosi Juve e Roma vanno ko

Il Bayern Monaco avrebbe tutta l’intenzione di puntare forte su Fabian Ruiz per l’attuale sessione di mercato. I tedeschi, alla ricerca di un colpo di spessore per la mediana, pensano proprio allo spagnolo che con ogni probabilità lascerà Napoli nelle prossime settimane. No perentorio all’ultima proposta di rinnovo arrivata dagli uffici di De Laurentiis che, a questo punto, al giusto prezzo cederà il talento iberico. Ci ha pensato e continua a pensarci la Juventus, che vede in Fabian Ruiz una pedina perfetta per ricostruire il deludente centrocampo bianconero per il 2022/23. De Laurentiis vuole 30 milioni, cifra che al momento nessuna società si è spinta ad offrire alla società azzurra.

Il Bayern Monaco avrebbe in mente uno scambio, alla pari, che può allettare il Napoli. Sul piatto il cartellino di Marcel Sabitzer, che non rientra nei piani futuri del club ed è stato accostato con forza, di recente, alla Roma ma anche al Milan. A Josè Mourinho piace molto ma se la trattativa dovesse decollare, il rischio di un doppio ko per bianconeri e giallorossi è concreto. Attenzione, però. Perché De Laurentiis oltre a Sabitzer sembrerebbe propenso a chiedere anche un conguaglio ai bavaresi.

In tal senso, le prossime settimane saranno fondamentali per ulteriori sviluppi sul possibile approdo di Fabian Ruiz in Bundesliga e Sabitzer all’ombra del Vesuvio.