De Ligt a Manchester: la risposta della Juventus

Derby di Manchester per de Ligt: City e United hanno mostrato interesse per il centrale olandese. Ecco la risposta della Juventus

I tifosi della Juventus sono in ansia anche per Matthijs de Ligt. L’olandese sta trattando il rinnovo con il club bianconero, ma è sempre tentato dai top club europei.

“Stiamo discutendo con la società, quando arriverà il momento giusto deciderò se rinnovare o guardare altrove. Guardo sempre a ciò che è meglio per me, valutando il progetto sportivo. Due quarti posti consecutivi non bastano, bisognerà fare dei passi in avanti in quella direzione perché si tratta di risultati deludenti. La Juventus è un club che vuole e deve sempre diventare campione”, ha dichiarato il giocatore nelle scorse settimane. “Questo è stato il mio anno migliore per tempo di gioco e per prestazioni. Anche a causa degli infortuni di Bonucci e Chiellini, quest’anno credo di aver dimostrato di cosa sono capace”. L’ex capitano dell’Ajax ha mandato messaggi chiari alla società bianconera, e come raccontato da ‘Calciomercato.it‘, nelle ultime ore per l’olandese hanno mostrato interesse i due club di Manchester.

Calciomercato Juve, la ‘provocazione’ al Manchester United

In caso di assalto da parte del Manchester United di ten Hag, la Juventus potrebbe anche rispondere con una ‘provocazione’. De Ligt si muoverebbe solo per Varane, in uno scambio (con conguaglio in favore dei bianconeri) con il 29enne francese ex Real Madrid. La valutazione di Varane si aggira intorno ai 50 milioni di euro, quella di de Ligt almeno 70. Ten Hag e i ‘Red Devils’ sono dunque avvisati.