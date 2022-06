Visite mediche e firma: Mkhitaryan all’Inter

È arrivato il giorno di Henrikh Mkhitaryan all’Inter: visite mediche e firme nella giornata odierna

Manca poco, pochissimo, affinchè Enrikh Mkhitaryan sia ufficializzato come nuovo calciatore dell’Inter. In attesa di novità sull’altro colpo in arrivo, Romelu Lukaku, l’armeno che ha lasciato la Roma nelle scorse settimane, arriverà a parametro zero.

Mkhitaryan è pronto a vivere una nuova avventura della sua carriera nella Milano nerazzurra. Il giocatore, arrivato ieri in città, sta in questo momento sostenendo le visite mediche presso Humanitas di Rozzano, prima di sostenerle al Coni per ottenere l’idoneità sportiva.

Il trequartista firmerà nel pomeriggio il contratto che lo legherà all’Inter per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno 2024.