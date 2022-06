Dybala all’Inter: “Ecco il vero problema”

Il calciomercato dell’Inter vede Paulo Dybala come grande obiettivo per l’attacco insieme a Lukaku: arriva l’annuncio

Al netto dello scudetto che è finito tra le mani del Milan, la stagione dell’Inter si è comunque chiusa positivamente. I nerazzurri hanno aggiunto una Supercoppa italiana ed una Coppa Italia in bacheca e, in tal senso, intendono fare meglio l’anno prossimo. Da questo punto di vista, la sessione estiva di calciomercato sta già vedendo la dirigenza della ‘Beneamata’ grande protagonista, con due nomi su tutti che stanno monopolizzando l’attenzione in casa Inter.

Da un lato Romelu Lukaku, ormai a meno di un passo dal ritorno in nerazzurro. Dall’altro Paulo Dybala, che lascerà ufficialmente Juventus il 30 giugno e con il quale si tratta da settimane sul possibile approdo a Milano.

Inter, da Lukaku a Dybala: “Uno sfizio”

Ed è proprio riguardo alla ‘Joya’ che il giornalista Sandro Sabatini, ai microfoni di ‘Radio Radio’, ha detto la sua soffermandosi su quelli che, numeri alla mano, è il problema che sta frenando l’affare: “La proposta di Marotta è 5,5 milioni l’anno, lontana dagli 8 milioni più bonus che era la richiesta. Il vero problema è che l’offerta è un’offerta di mercato perché su Dybala è visibilissima una situazione di corsa al risparmio da parte degli offerenti”.

Il noto giornalista ha poi concluso il suo discorso sull’eventuale approdo dell’ex juventino alla corte di Simone Inzaghi: “Forse c’è una valutazione di Dybala che è inferiore a quella che abbiamo noi. Uno tra Lautaro, Lukaku e Dybala diventa uno sfizio. Una riflessione del genere c’è stata”.

Dybala, dunque, non è poi così vicino a vestire la casacca nerazzurra: in questa ultima stagione con la Juventus, l’argentino ha segnato 15 reti e firmato 6 assist in 39 presenze complessive.