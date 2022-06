“Senza idee”: ci risiamo, Allegri di nuovo nel mirino

Così il giornalista Fabio Ravezzani ha voluto esprimere la sua idea in vista della prossima stagione dopo un’annata non troppo esaltante per i bianconeri: “Di sicuro l’ultima stagione ha fatto crollare uno dei capisaldi dell’Allegri-pensiero: quello del gabbione”.

Poi ha aggiunto: “Aveva in squadra molti più calciatori abituati a vincere rispetto al Milan eppure è finito a 16 punti. La mentalità vincente da sola non basta se non hai gente forte e idee”. Al giorno d’oggi bisogna cambiare così ideologia per mostrarsi sempre più moderni possibili: a volte c’è da spingere oltre visto che tutti in Italia si sono aggiornati sempre di più per ingannare il credo tattico degli avversari.

Juventus, Allegri non vede l’ora di ripartire