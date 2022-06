Galtier va al PSG e si porta il gioiello: beffa per Inter e Juve

Galtier sarà il nuovo allenatore del PSG e insieme a lui potrebbe arrivare anche un giovane talento del Nizza

Il Paris Saint-Germain è in una fase di profonda rivoluzione dopo una stagione non certamente indimenticabile, nonostante la vittoria della Ligue1.

Il club parigino ha perso ancora una volta il treno della Champions League, nonostante gli arrivi in estate di Messi, Hakimi, Donnarumma, Sergio Ramos e Wijnaldum. A fine stagione è già partita la rivoluzione con un nuovo direttore sportivo. Luis Campos ha sostituito Leonardo nel ruolo di direttore sportivo e anche in panchina presto arriverà l’ufficialità del nuovo allenatore, Christophe Galtier che sostituirà Mauricio Pochettino. Il nuovo tecnico potrebbe portare con sé dal Nizza un giovane talento, beffando anche Juventus e Inter che si erano interessati.

Galtier porta al PSG il talento del Nizza: beffa per Juve e Inter

L’ormai nuovo allenatore del Paris Saint-Germain, Galtier, intende portare con sé un giovane talento che fino alla scorsa stagione ha allenato al Nizza. Si tratta di Khephren Thuram, centrocampista classe 2001. Nativo di Reggio Emilia ma con origini guadalupensi. Cresciuto nel settore giovanile del Monaco, club con cui ha esordito anche nel calcio professionistico, prima di passare al Nizza nel 2019. nel 2018 è stato inserito nella lista dei migliori sessanta calciatori nati nel 2001 stilata dal ‘The Guardian’, a conferma del grande potenziale.

Nell’ultima stagione di Ligue1 ha realizzato 5 gol in 35 presenze, condite da 3 assist. Predilige il ruolo di mediano, a schermo davanti la difesa, ma all’occorrenza gioca anche da mezz’ala. Il giovane Thuram ha attirato l’attrazione anche di Juventus e Inter ma la conoscenza con Galtier potrebbe stimolarlo ad accettare il PSG. Come riportato dal giornalista Hadrien Grenier, Galtier è già al lavoro con il suo staff per mandare in porto l’affare. Il gioiello del Nizza, in scadenza nel 2025, ha un valore di mercato di circa 20 milioni di euro.