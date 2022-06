Allegri ha una priorità: fissata la data della firma

La Juventus pensa non solo al mercato in entrata ma anche a trattenere i suoi big: fissata la data per il rinnovo

La Juventus non ha ancora messo a segno operazioni in questo inizio di calciomercato estivo, anche se l’affare Paul Pogba dovrebbe andare in porto a inizio luglio.

Il francese è in scadenza il 30 giugno e con l’inizio di luglio potrebbe già essere pronto per approdare a Torino per le visite mediche. La Juventus attende con ansia di riaccoglierlo ma intanto si sta muovendo concretamente anche per Angel Di Maria ma non solo. La dirigenza bianconera è attenta anche sul fronte uscite ma una delle priorità è quella di trattenere Matthijs De Ligt. L’olandese era arrivato a Torino nell’estate de 2019 per una cifra di 75 milioni di euro. Con il contratto in scadenza nel 2024, De Ligt è uno dei difensori più ambiti sul mercato e la Juventus non intende lasciarselo scappare. Soprattutto in un momento in cui Chiellini ha lasciato le redini della difesa.

Fissato l’incontro per il rinnovo di De Ligt

La scadenza naturale del contratto di De Ligt è attualmente fissata nel giugno 2024 e, a breve, verrà fissato un incontro con Rafaela Pimenta, avvocato della scuderia Raiola, nel quale il tema principale sarà appunto il suo prolungamento di contratto dell’olandese. La Juventus lo considera il perno della difesa per il presente e anche per il futuro e vuole rinnovare il reparto partendo dalla sua permanenza.

ll nodo principale riguarda la clausola rescissoria di De Ligt, al momento fissata a 120 milioni di euro. Come riportato da ‘Goal.com’, la certezza sta nel fatto che, nonostante le tante richieste in giro per l’Europa, De Ligt non è sul mercato e, a meno di un’offerta irrinunciabile, rimarrà a Torino. I contatti per il rinnovo stanno entrando nel vivo e presto potrebbe arrivare l’intesa per il rinnovo.