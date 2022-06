Ancelotti lo molla, rinnovo lontano: Juve e Milan in agguato

Una delle colonne del Real Madrid sembra aver esaurito la sua esperienza alla Casa Blanca: Juve e Milan sognano il colpaccio

Archiviata una stagione che definire trionfale è forse dire poco – il Real ha incamerato Liga, Champions League e Supercoppa spagnola -il club più titolato della storia ha dovuto incassare la beffa per la permanenza a Parigi di Kylian Mbappé, il fuoriclasse che sarebbe stato la ciliegina sulla torta di una rosa già ‘galactica’.

Consolatosi con gli arrivi di Antonio Rudiger e Aurelien Tchouameni – su entrambi era vivo l’interesse della Juve – Carlo Ancelotti deve ora pensare anche a sfoltire la rosa. Tra i tanti giocatori in scadenza di contratto a giugno 2023 ce n’è uno che ha rappresentato l’emblema del centrocampo madridista negli ultimi anni. Il rinnovo però tarda ad arrivare. Lo stesso calciatore avrebbe già espresso il desiderio di cambare aria ed oltretutto, particolare non trascurabile, la giovane concorrenza di stampo francese sulla linea mediana scalpita. Forse meglio cambiare aria e fare il titolare in un club prestigioso. Juve e Milan restano iscritte alla corsa.

Real Madrid, addio Kroos: le big d’Italia sognano il colpo

Come riporta il portale di mercato Fichajes.net, Toni Kroos sarebbe prossimo a lasciare la capitale spagnola. Voci su una sua possibile cessione erano del resto già circolate la scorsa estate, quando Ancelotti pose una specie di veto: sul tedesco e su Luka Modric. I fatti hanno ampiamente dato ragione all’allenatore italiano, ma le cose ora sarebbero cambiate. Il rapporto tra i due, nella stagione appena conclusa, non sarebbero stati idilliaci. Tutti gli altri motivi sopralencati si innestano a formare una spirale che per il momento ha già prodotto la mancata discussione del rinnovo contrattuale.

Essendo impensabile che Florentino Perez incassi la beffa di salutare il suo campione – 337 gare totali col Real Madrid – a parametro zero, ecco che l’occasione per Juventus e Milan si fa ghiotta. Il club iberico deve necessariamente cedere il teutonico entro fine anno se non vuole incorrere nel pericolo di perderlo a zero. Col centrocampista che preme per un ritorno in Germania, dal quale manca dal 2014 – non sarà facile per le due dirigenze italiane portare a casa l’affare.