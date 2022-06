Non solo Skriniar, 45 milioni: l’Inter lo lascia andare

Asse infinito tra Inter e Chelsea: dopo l’affare Lukaku i Blues puntano un big dei nerazzurri oltre a Skriniar

L’Inter sta vivendo un calciomercato estivo a dir poco movimentato, soprattutto sull’asse col Chelsea. In primo piano c’è sempre la trattativa per il ritorno di Romelu Lukaku che potrebbe chiudersi per un prestito di circa 10 milioni di euro.

I nerazzurri hanno messo in stand-by la trattativa per Paulo Dybala, non avendo avuto altri contatti o incontri con l’entourage dell’argentino. Il piano di Beppe Marotta è quello di chiudere il ritorno di Lukaku e poi provare a trovare l’accordo per Dybala. Intanto, però, l’asse col Chelsea potrebbe non interrompersi con il ritorno di ‘Big Rom’. I Blues potrebbero poi spingere per un calciatore dell’Inter, una volta terminata la trattativa per Lukaku.

Il Chelsea punta Dumfries dopo l’affare Lukaku

L’Inter vuole chiudere in fretta il ritorno di Romelu Lukaku per concentrarsi anche sull’affare Dybala. Il Chelsea aspetta di risolvere per il belga per poi puntare l’esterno destro nerazzurro, Denzel Dumfries. L’olandese ex PSV piace molto alla dirigenza del club londinese e farebbe molto comodo a Tuchel. I due club parleranno anche di lui al termine della vicenda Lukaku ma l’Inter valuta Dumfries circa 40-45 milioni di euro. Il Chelsea ha già mostrato un concreto interesse per Milan Skriniar ma adesso valuta anche un assalto a Dumfries.