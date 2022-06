Incontro concluso nella sede dell’Inter, triplo annuncio dell’agente

Le parole dell’agente Giuseppe Riso al termine dell’incontro con la dirigenza dell’Inter nella sede di Viale della Liberazione

Il mercato dell’Inter è ormai nel vivo dell’azione. Se da un lato sono i colpi in entrata, legati ai nomi di Lukaku e Dybala sopra tutti, a rubare la scena, quelle forse più importanti da un punto di vista meramente economico sono le operazioni in uscita. Senza gli esuberi, infatti, è difficile che possano compiersi i primi due.

E così la dirigenza nerazzurra ha accolto negli uffici della sede di Viale della Liberazione l’agente Giuseppe Riso, accerchiato dai media al termine dell’incontro. “C’è interesse del Verona per Carboni, ci stiamo lavorando. Si è fatto avanti anche il Cagliari. Quel che conta di più è che il progetto cui si va incontro ha un senso. Una volta che troveremo una quadra interpelleremo anche il ragazzo”, ha aperto alla domanda scottante sul giovane esterno sinistro argentino.

Quanto al nome di Sensi, più volte dato per partente, l’agente non si è voluto sbilanciare più di tanto: “Non ne abbiamo parlato ancora”. Solo conferme per Gagliardini, il quale a patto di clamorosi stravolgimenti resterà un calciatore dell’Inter.

In relazione ai possibili nomi in entrata per il centrocampo: “È troppo presto per parlare sia di Pessina che di Frattesi. Al tempo stesso non posso smentire che non ci sia interesse, si tratta pur sempre di calciomercato”, ha concluso Riso.