Perso Sanches, il Milan sa già come ‘consolarsi’: proposta alla Juventus

Dopo l’addio di Kessiè, il Milan vorrebbe rinforzare la zona mediana di Stefano Pioli: idea entusiasmnate in casa Juventus

Novità in arrivo in casa rossonera dopo il cambio di proprietà. In estate potrebbe esserci colpi importanti per il Milan, che vuole continuare ad essere protagonista in Italia e anche in Champions League dopo il trionfo con lo Scudetto.

Non ha rinnovato il suo contratto con il club milanese capitan Kessié, che ha detto addio ai rossoneri. Così il Milan è sempre molto attivo per trovare un centrocampista fisico da consegnare a Stefano Pioli. La prima idea riguardava da vicino la pista che portava al portoghese, Renato Sanches, che si è ritrovato in Ligue1 dopo alcune stagioni altalenanti. In caso di mancato arrivo del connazionale di Cristiano Ronaldo, il club rossonero sarebbe pronto a formulare una proposta alla Juventus per l’americano McKennie.

Il bianconero si è espresso al meglio sotto la gestione Pirlo, mentre con Allegri il feeling non è stato così profondo. Il suo addio potrebbe essere concreto con la possibilità di rinforzare la zona mediana di Pioli. I profili di Rebic e Saelemaekers non scaldano la Juventus, che non vorrebbe vederli inseriti nel possibile maxi affare con i rossoneri.