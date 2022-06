Il campione del mondo torna a casa: Milan e Roma beffate

Il 30enne, già nel mirino di Milan e Roma e appetito da alcuni club di MLS, potrebbe presto fare ritorno in Germania

In un mercato caratterizzato da tante possibilità – almeno teoriche – di accaparrarsi uno dei tanti parametri zero di lusso in uscita dai rispettivi club, Milan e Roma sono molto attente a cogliere le opportunità che determinate situazioni possono offrire.

Nello specifico non è passato inosservato lo status contrattuale di un trequartista – già campione del mondo con la sua Germania nel 2014 – che ha vestito le maglie prestigiose di Bayern Monaco e Borussia Dortmund, e che nelle ultime due stagioni ha giocato in Olanda con la maglia del PSV Eindhoven. Al di là del già relativo costo del cartellino – che attualmente si aggira intorno ai 10 milioni – il giocatore può liberarsi al prezzo di 4 milioni, grazie ad una particolare clausola di uscita sottoscritta nell’estate del 2020. Il profilo si sarebbe dunque fatto vieppiù interessante per i due club italiani: peccato che un’agguerrita concorrente tedesca sembra aver bruciato sul tempo rossoneri e giallorossi.

Mario Götze verso il ritorno in Bundesliga

Il profilo che aveva destato l’interesse di Maldini e Tiago Pinto è Mario Götze, il match winner della finale mondiale del 2014 tra Germania ed Argentina. Dopo il doppio passaggio dal Dortmund al Bayern e ritorno, il fantasista era approdato in Olanda. Titolare di un contratto fino al 2024, il tedesco ha già manifestato la volontà di cambare aria. Attratto dalle lusinghe ecomomiche della MLS, il giocatore stava vagliando anche le proposte di Milan e Roma. Per un ritorno in grande stile nel calcio che conta.

Con un assalto lampo, l’Eintracht Francoforte avrebbe convinto il talento a fare ritorno in Germania. I campioni dell’Europa League hanno usato anche l’arma della Champions League per persuadere Götze ad accettare la proposta. L’esiguo costo dell’operazione non rappresenta certo un problema per il club tedesco, che si appresta ad accogliere l’ex fenomeno del calcio teutonico.