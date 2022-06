Conte ci ha preso gusto: ora ne vuole un altro dell’Inter

Antonio Conte continua a monitorare attentamente le dinamiche in casa dell’Inter: prova il colpo da urlo per il Tottenham

L’ex allenatore dell’Inter è sempre molto attivo sul fronte calciomercato per arrivare a colpi importanti. Gli Spurs vogliono tornare protagonisti in Premier League dopo l’entusiasmante rimonta della scorsa stagione.

L’Inter, inoltre, potrebbe pensare a cessioni eccellenti in vista della prossima stagione per un progetto sostenibile tra acquisti e addii importanti. Il difensore slovacco, Milan Skriniar, sarebbe sul punto di essere sacrificato, ma senza l’inserimento di qualche contropartita. In questo modo il Chelsea si è defilato visto che la società nerazzurra lo venderebbe soltanto con un’offerta cash importante.

Calciomercato, Skriniar verso l’addio

Il giornalista, Ben Jacobs, ha rivelato sul suo profilo Twitter tutte le novità per quanto riguarda il futuro del centrale nerazzurro: “L’Inter pensa che Skriniar possa essere venduto soltanto con una cessione diretta, con PSG e Spurs interessate”. Poi ha aggiunto: “L’Inter resta aperta alla vendita. Vogliono perdere un solo difensore in questa finestra di mercato, anche se la loro situazione finanziaria potrebbe ancora costringere più uscite”.

Il club parigino vorrebbe rinforzare il reparto difensivo con innesti di qualità assoluta per puntellare ancor di più la rosa ricche di stelle. Una nuova idea con Milan Skriniar che potrebbe diventare così il calciatore sacrificato in casa nerazzurra per un progetto più sostenibile in vista della prossima stagione. Antonio Conte continua a guardare all’interno della rosa della sua ex squadra per colpi di livello assoluto: il pressing è sempre costante da parte dell’allenatore italiano.