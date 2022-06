Rescissione e addio Inter: c’è la Juventus

L’Inter continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato tra acquisti e cessioni: Lukaku ad un passo, rescissione vicina per il top

Colpo di scena in casa nerazzurra con la possibile rescissione contrattuale dopo soltanto un anno: l’Inter potrebbe chiudere nelle prossime ore il colpo Lukaku. L’attaccante belga potrebbe tornare a vestire la casacca nerazzurra.

Rivoluzione in casa Inter con un colpo di scena per quanto riguarda l’attaccante bosniaco, Edin Dzeko, arrivato circa un anno dalla Roma. Con il possibile ritorno di Romelu Lukaku a Milano, la società milanese starebbe pensando all’addio dell’ex giallorosso.

Come svelato da “Tuttosport” potrebbe arrivare anche la rescissione contrattuale nelle prossime settimane. La Juventus sarebbe sempre molto interessato con l’idea di vice-Vlahovic per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri.

Calciomercato, Dzeko suggestione per la Juventus

Un’alternativa utile per l’attaccante serbo, che vuole iniziare alla grande la prossima stagione in maglia bianconera. La Juventus ha anticipato il colpo a gennaio facendolo già ambientare a Torino. Dzeko potrebbe svolgere il ruolo di giocatore esperto, pronto sempre a dare il suo contributo quando viene chiamato in causa.

Un’idea suggestiva per il club bianconero che continua a monitorare attentamente il fronte calciomerato. L’Inter vorrebbe chiudere nelle prossime ore il colpo Lukaku: l’attaccante belga vuole tornare protagonista dopo la stagione deludente al Chelsea sotto la gestione di Thomas Tuchel. Al momento non ci sarebbero contatti ufficiali, ma tutto potrebbe cambiare improvvisamente in casa nerazzurra con una rivoluzione nel reparto offensivo di Simone Inzaghi.