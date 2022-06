Oltre 100 milioni di euro: ten Hag ‘saccheggia’ l’Inter

Il nuovo Manchester United targato ten Hag potrebbe strappare all’Inter due importanti calciatori nerazzurri: oltre 100 milioni di euro

Dybala e Lukaku infiammano l’entusiasmo dei tifosi. L’Inter sta accelerando sul calciomercato per portare a termine questi due colpi, che andrebbero a rinforzare pesantemente il reparto offensivo di Simone Inzaghi. Il più vicino tra i due è l’attaccante belga, dopo la forte pressione esercitata nei confronti del Chelsea al fine di tornare ad Appiano Gentile, suo desiderio più grande.

Manca poco alla fumata bianca, con i ‘Blues’ disposti a venire incontro alle esigenze economiche della ‘Beneamata’. Per quanto riguarda la ‘Joya’, invece, resta distanza tra le parti in gioco sulla questione ingaggio. Distanza che comunque si potrà accorciare in breve tempo e c’è ottimismo da questo punto di vista. La società meneghina, però, non può trascurare il fronte uscite. Sarà necessario vendere almeno un big questa estate, in modo da non mettere a repentaglio l’equilibrio finanziario del club. Attualmente, la cessione più probabile è quella di Milan Skriniar, diretto verso il PSG, ma potrebbe non essere l’unico ad abbandonare la nave. In tal senso, uno dei maggiori indiziati a lasciare la baracca è Denzel Dumfries: l’esterno olandese, sbarcato a Milano dal PSV, potrebbe dire addio dopo appena un anno dal suo arrivo. Su di lui, come noto, c’è il forte interessamento da parte del nuovo Manchester United targato Erik ten Hag.

Calciomercato Inter, non solo Dumfries: ten Hag punta anche Lautaro

L’Inter valuta il classe ’96 non meno di 40 milioni di euro. I ‘Red Devils’, dal canto loro, potrebbero non accontentarsi e decidere di puntare anche su Lautaro Martinez, approfittando della doppia operazione in entrata in attacco dei milanesi. Il ‘Toro’ non vorrebbe andarsene, come lui stesso ha ammesso di recente.

Ma se si presentasse la giusta occasione di vendita (prezzo sugli 80 milioni), la ‘Beneamata’ probabilmente la prenderebbe in considerazione e proverebbe a far riflettere l’attaccante argentino. L’offerta dello United per Dumfries e Lautaro potrebbe toccare la soglia dei 100 milioni di euro. Oltre alla quota cash, gli inglesi metterebbero sul piatto il cartellino di Alex Telles, che sarebbero circa 20 milioni in più. Staremo a vedere.