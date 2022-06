L’Inter e il ‘regalo’ a Spalletti: erede a costo zero

Calciomercato estivo del Napoli che potrebbe vedere una svolta in attacco. ‘Regalo’ dall’Inter a parametro zero

Il Napoli è pronto a una vera e propria rivoluzione in questa sessione di calciomercato estiva. I partenopei infatti dopo aver perso Lorenzo Insigne, anche Dries Mertens si prepara a fare le valigie per la scadenza del contratto.

Un altro addio in attacco potrebbe essere quello di Victor Osimhen, attaccante molto corteggiato da diversi top club europei, soprattutto inglesi. Così, nel caso in cui il bomber nigeriano dovesse partire, l’erede potrebbe arrivare proprio dalla Serie A. Un ‘regalo’ dell’Inter potrebbe portare a Spalletti il nuovo attaccante per la prossima stagione.

Calciomercato Napoli, Dzeko erede di Osimhen: può arrivare a zero

Le strade di Edin Dzeko e Luciano Spalletti potrebbero incrociarsi di nuovo. Il bomber bosniaco è stato allenato per un anno dal tecnico toscano ai tempi della Roma, vincendo la classifica cannonieri di quella stagione di Serie A con 29 gol. Adesso Dzeko si trova all’Inter, ma potrebbe anche decidere di fare le valigie e andarsene.

Infatti i possibili arrivi di Dybala e Lukaku in nerazzurro, porterebbero l’attaccante bosniaco a non avere più spazio in rosa. Così il bomber potrebbe cercare di trovare un accordo sulla rescissione del contratto o cessione a zero con l’Inter durante questa finestra di calciomercato. Sulle sue tracce potrebbe esserci proprio il Napoli di Luciano Spalletti, che potrebbe rendere nuovamente protagonista l’attaccante dell’Inter.