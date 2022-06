Pioli non molla Cristante: torna di moda lo scambio con Mourinho

Il Milan e Stefano Pioli sono alla ricerca di rinforzi e puntano il mirino in casa Roma: torna di moda lo scambio con Mourinho

Il futuro del Milan è tutto da costruire, ripartendo dai punti fermi che hanno portato la squadra di Pioli a vincere lo scudetto nell’ultima stagione. Così durante il calciomercato estivo la società rossonera vuole cercare di alzare l’asticella della rosa per tornare a vincere anche in Europa.

In particolare Pioli sembrerebbe chiedere un centrocampista, che possa andare a sostituire l’addio di Franck Kessie. Così il mirino del Milan torna a puntare in casa Roma, precisamente su Bryan Cristante. I rossoneri tornano a pensare al possibile scambio con Mourinho.

Calciomercato Milan, Pioli non molla Cristante: scambio con Rebic

Il Milan lavora per costruire la nuova rosa in questo calciomercato estivo e Pioli chiede un centrocampista. Il mirino dei rossoneri già da tempo è puntato in casa Roma, dove già si osserva con interesse da tempo Nicolò Zaniolo, giocatore che piace al Milan.

Nel frattempo però Stefano Pioli non molla Bryan Cristante, giocatore della Roma che potrebbe essere il profilo giusto per colmare la lacuna a centrocampo. Il Milan potrebbe tornare a proporre ai giallorossi lo scambio con Ante Rebic, attaccante che sarebbe anche gradito dalla Roma. Uno scambio alla pari che potrebbe infiammare l’asse Roma-Milano in questo calciomercato estivo.