Gabriel Jesus-Juve: arriva la svolta definitiva

Il centravanti brasiliano piace ancora alla Juventus ma un terzo incomodo potrebbe rovinarne i piani di mercato

Quello di Gabriel Jesus è uno dei profili più caldi del mercato europeo. L’arrivo di Haaland al Manchester City ne ha tarpato un po’ le ali, ma adesso potrebbe rispiccare il volo in una delle realtà concorrenti.

Oltre al Real Madrid, anche Milan e Juventus avevano mostrato grande interesse per lui. La dirigenza bianconera, in particolare, è alla ricerca di un profilo da poter inserire in organico come comprimario di Vlahovic, nell’attesa di comprendere il destino di Di Maria in uscita dal PSG e quello del riscatto di Morata dall’Atletico. L’unico grande intoppo, almeno per le italiane di Serie A, sarebbe tuttavia quello economico.

Calciomercato, Gabriel Jesus lontano dalla Serie A: c’è l’Arsenal

Un problema che, almeno per il momento, non sembra preoccupare troppo l’Arsenal. I ‘Gunners’ sono oggi quelli più vicini al fantasista brasiliano, tanto da aver già mosso un’offerta al City pari a 30 milioni di sterline. Il suo profilo ripagherebbe la perdita di Alexandre Lacazette, simile sotto diversi aspetti sia per il ruolo ricoperto che per caratteristiche tecniche. Nonostante la pretesa degli azzurri di Manchester di non intavolare trattative al di sotto di una base da 50 milioni di sterline, l’Arsenal resta la meta principale.