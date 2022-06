Vogliono toglierlo alla Juve: la cifra è pazzesca

Le ultime notizie sul mercato della Juventus parlano di un possibile addio ai bianconeri: un club è disposto a pagare una cifra pazzesca

La Juventus è tra i club più attivi in questa prima fase del calciomercato estivo. Come noto, i bianconeri hanno da tempo in pugno Paul Pogba e stanno ancora aspettando la risposta definitiva di Angel Di Maria. Mister Massimiliano Allegri ha delle priorità ben chiare in mente per quanto riguarda gli acquisti e le ha comunicate alla società torinese.

Nel frattempo, in attesa di ulteriori sviluppi, si tiene d’occhio anche il fronte uscite. In particolare, attenzione alla situazione legata al futuro di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese non è riuscito ad incidere dal suo sbarco a Torino nel 2019 e adesso sembra stia seriamente prendendo in considerazione l’idea di cambiare aria.

Juventus, il Newcastle vuole Rabiot: cifra super

In tal senso, c’è il concreto interessamento del miliardario Newcastle nei suoi confronti. Tant’è che, nel corso della stagione, sono andati all’Allianz Stadium degli scout dei ‘Magpies’ a visionare da vicino l’ex Paris Saint Germain. La ‘Vecchia Signora’, dal canto suo, ritiene Rabiot incedibile, ma il fondo saudita PIF sarebbe disposto la bellezza di 40 milioni di euro, nonostante la scadenza del contratto del calciatore fissata a giugno 2023. Questa cifra potrebbe sicuremente far vacillare la Juventus.