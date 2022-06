L’addio alla Juve è certo: “Ha chiesto la cessione”

Il calciomercato estivo è pronto ad infiammarsi: uno dei fedelissimi di Allegri ha chiesto di essere ceduto

La stagione della Juventus si è conclusa senza alcun nuovo trofeo aggiunto in bacheca, non accadeva da dieci anni, ma adesso l’intenzione dei vertici bianconeri è quello di rilanciare immediatamente il progetto bianconero. Tornare ai vertici, tanto in Serie A quanto in Champions League.

Per farlo sarà fondamentale l’attuale sessione di calciomercato. In tal senso, la ‘Vecchia Signora’ deve registrare dopo gli addii ormai ufficiali di Bernardeschi, Dybala e Chiellini, la volontà di un altro big di cambiare aria nelle prossime settimane. Una cessione ormai sicura: le strade si separeranno.

Svolta Juventus: il big se ne va

Secondo quanto riportato oggi da ‘Sky Sport‘, uno dei big di Massimiliano Allegri avrebbe chiesto di essere ceduto durante l’attuale sessione di mercato. Si tratta di Adrien Rabiot, 27enne centrocampista francese attualmente in scadenza il 30 giugno 2023 con la Juventus. Nonostante il grande spazio concessogli da Allegri nell’ultimo anno, l’ex PSG ha intenzione di cambiare aria, provando una nuova avventura altrove.

La società torinese ed il giocatore prenderanno, dunque, con ogni probabilità strade diverse nelle prossime settimane. Il feeling tra le parti sembra essersi raffreddato, dopo che Rabiot arrivò a Torino con grandi aspettative, a zero dal PSG, nell’estate 2019.

Nell’ultima annata in maglia bianconera, tra campionato e Champions League, Rabiot ha accumulato 45 presenze complessive con 2 assist vincenti.