Inter senza freni: tripla ufficialità in arrivo

L’Inter parte alla grande in questo calciomercato estivo. I nerazzurri sono pronti a rendere ufficiali tre nuovi arrivi

L’amarezza per il mancato scudetto ovviamente non è passata facilmente, ma l’Inter è già pronta a costruire una squadra che alzi il livello rispetto alla stagione appena terminata e che torni a vincere in Italia e in Europa.

Nel mirino di Marotta e della società interista ci sono diversi giocatori importanti, ma l’Inter sembrerebbe essere a un passo da chiudere tre acquisti da top club. In arrivo l’ufficialità dei tre colpi che infiammano il calciomercato estivo.

Calciomercato Inter, tripla ufficialità in arrivo: Dybala, Lukaku e Bremer pronti a diventare nerazzurri

Sarà stellare l’Inter che sta costruendo Beppe Marotta per la prossima stagione. Il primo obiettivo di questo calciomercato estivo è stato sin da subito Paulo Dybala, attaccante che ha lasciato la Juventus.

I nerazzurri poi per rinforzare la difesa hanno messo nel mirino il miglior centrale della Serie A appena terminata, ovvero Gleison Bremer, giocatore in uscita dal Torino e pronto per il grande salto. Infine, per migliorare ulteriormente l’attacco, l’Inter è tornata su Romelu Lukaku, che nei due anni in nerazzurro ha trascinato la squadra allora allenata da Conte allo scudetto. Per i tre colpi sarebbero in arrivo altrettante ufficialità, con l’Inter pronta a portare alla corte di Inzaghi tre colpi da top club.