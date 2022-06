Il Milan pesca dal PSG: Maldini fiuta l’affare

Maldini, direttore tecnico del Milan, sta pensando di rinforzare la rosa con l’acquisto di un calciatore in forza al Paris Saint Germain

Stefano Pioli attende rinforzi. Il Milan ha raggiunto un traguardo a dir poco straordinario nell’ultima stagione, tenendo conto delle premesse, ma la nuova proprietà, la dirigenza e il tecnico stesso sono ben consapevoli che è necessario potenziare la rosa per rimanere agli stessi livelli e magari alzare ulteriormente l’asticella.

Ad oggi, però, la campagna acquisti rossonera non è ancora decollata. Il motivo riguarda principalmente i rinnovi di contratto di Maldini e Massara, due figure chiave in ambito di trattative, in scadenza il 30 giugno. Chiaramente, in attesa di mettere finalmente nero su bianco e prolungare i propri accordi, i principali uomini mercato del ‘Diavolo’ non rimangono fermi, anche perché la nuova proprietà targata RedBird li ha pienamente confermati. Uno degli obiettivi in vista della prossima stagione è aggiungere un difensore al pacchetto dei centrali nella retroguardia. La perdita a parametro zero di Alessio Romagnoli, vicinissimo alla Lazio, impone alla società meneghina di guardarsi attorno alla ricerca di un valido rimpiazzo.

Calciomercato Milan, idea dal PSG per la difesa

A questo proposito, il Milan, tra le varie opzioni, starebbe pensando pure ad una pedina in forza al Paris Saint Germain. Stiamo parlando di Thilo Kehrer: il tedesco classe ’96 è in uscita, col club parigino che a breve potrebbe chiudere l’arrivo di Skriniar dall’Inter. I francesi avrebbero offerto proprio Kehrer alla ‘Beneamata’, che però non prende in considerazione l’inserimento di contropartite tecniche e continua a chiedere 80 milioni cash. Ecco che il Milan potrebbe approfittarne: il contratto di Kehrer è in scadenza giugno 2023 e la valutazione si attesta sui 15-20 milioni di euro. Pista da tenere d’occhio.